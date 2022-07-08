08 июля 2022, 21:37
Общество

В Петрозаводске на нескольких улицах из-под земли бьет горячая вода

Сток происходи в реку Лососинка

О двух случаях течи горячей воды из-под асфальта в разных местах Петрозаводска сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу в течение часа.

Течь и парение из колодца зафиксированы на пешеходной дорожке Лососинского парка. Оттуда вода стекает в реку Лососинку. Второй сигнал на пульт дежурного поступил с улицы Кутузова. Там кипяток собирается в лужу около входа в сетевой продуктовый магазин. 

По сообщению ЕДДС, информация об авариях передана в компанию «ПКС-Тепловые сети», сотрудники которой обнаружили повреждение на линии. Сроки устранения пока не определены. Фото: unsplash.

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Метки: 
новости петрозаводска
авария на теплосетях
ЕДДС
ПКС-Тепловые сети
течь горячей воды
сток в реку