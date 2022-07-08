В Петрозаводске на нескольких улицах из-под земли бьет горячая вода

О двух случаях течи горячей воды из-под асфальта в разных местах Петрозаводска сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу в течение часа.

Течь и парение из колодца зафиксированы на пешеходной дорожке Лососинского парка. Оттуда вода стекает в реку Лососинку. Второй сигнал на пульт дежурного поступил с улицы Кутузова. Там кипяток собирается в лужу около входа в сетевой продуктовый магазин.

По сообщению ЕДДС, информация об авариях передана в компанию «ПКС-Тепловые сети», сотрудники которой обнаружили повреждение на линии. Сроки устранения пока не определены. Фото: unsplash.