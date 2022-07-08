Благоустраивают очередную зеленую зону Петрозаводска

Сквер Густава Ровио в Петрозаводске облагораживают за счет средств региональной субсидии на социально-экономическое развитие города, сообщили в мэрии.

Подрядчику предстоит обновить гранитные бордюры и брусчатку, расширить цветник, обустроить газон и пешеходную дорожку, а также установить подсветку, урны и скамейки.

Как отметили в администрации города, ремонт ведут на средства субсидии, выделенной по инициативе главы республики Артура Парфенчикова из республиканского бюджета. Окончание благоустройства сквера запланировано на конец августа. Фото: petrozavodsk-mo.ru.