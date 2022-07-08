Один из лучших психологов страны работает в Карелии

В России в канун Дня семьи провели конкурс «Святость материнства – 2022». В номинации «Лучший психолог по сопровождению беременной женщины и семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации» финалисткой стала наша земляка – психолог перинатального центра Юлия Баженова.

Сегодня на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, диплом финалиста Юлии вручил главный врач Центра Евгений Тучин.

Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, целью конкурса является сохранение репродуктивного здоровья женщин, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, а также повышение рождаемости. Фото: zdrav.gov.karelia.ru.