08 июля 2022, 18:25
Общество

Один из лучших психологов страны работает в Карелии

Специалист перинатального центра Юлия Баженова стала финалистом Всероссийского конкурса

В России в канун Дня семьи провели конкурс «Святость материнства – 2022». В номинации «Лучший психолог по сопровождению беременной женщины и семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации» финалисткой стала наша земляка – психолог перинатального центра Юлия Баженова.

Сегодня на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, диплом финалиста Юлии вручил главный врач Центра Евгений Тучин.

Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, целью конкурса является сохранение репродуктивного здоровья женщин, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, а также повышение рождаемости. Фото: zdrav.gov.karelia.ru. 

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новости Карелии
Всероссийский конкурс
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психолог
перинатальный центр
Юлия Баженова