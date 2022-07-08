08 июля 2022, 18:11
Общество

Парковку у Перинатального центра власти создадут

Выделенная территория для стоянки будет рассчитана на 70 автомест, пообещал глава республики

Жалобы петрозаводчан на отсутствие обустроенной стоянки возле Республиканского перинатального центра посыпались сразу после его открытия. Сегодня на место выехал глава Карелии Артур Парфенчиков в сопровождении мэра города Владимира Любарского. Они решали вопрос о создании парковки, рассчитанной на 70 мест.

«Выбрали место между Лесным проспектом и медучреждением. Город планировал делать парковку с щебеночным покрытием. Но, если уж делать, так давайте сразу по уму – с нормальным асфальтом. С деньгами городу поможем», - сообщил губернатор на свое странице в социальной сети ВК.

Он уже дал поручения профильным ведомствам выделить средства из резервного фонда правительства республики. Теперь горожане задают другой вопрос - почему стоянки изначально не было запланировано, и надо ли было такой проект принимать. Кроме того, сейчас идет строительство налоговой инспекции на Чапаева. В связи с этим петрозаводчане уже интересуются, а будет ли там предусмотрена автостоянка. Фото: vk.com/aparfenchikov.

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
перинатальный центр
парковка
артур парфенчиков
средства из резервного фонда