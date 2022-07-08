Парковку у Перинатального центра власти создадут

Жалобы петрозаводчан на отсутствие обустроенной стоянки возле Республиканского перинатального центра посыпались сразу после его открытия. Сегодня на место выехал глава Карелии Артур Парфенчиков в сопровождении мэра города Владимира Любарского. Они решали вопрос о создании парковки, рассчитанной на 70 мест.

«Выбрали место между Лесным проспектом и медучреждением. Город планировал делать парковку с щебеночным покрытием. Но, если уж делать, так давайте сразу по уму – с нормальным асфальтом. С деньгами городу поможем», - сообщил губернатор на свое странице в социальной сети ВК.

Он уже дал поручения профильным ведомствам выделить средства из резервного фонда правительства республики. Теперь горожане задают другой вопрос - почему стоянки изначально не было запланировано, и надо ли было такой проект принимать. Кроме того, сейчас идет строительство налоговой инспекции на Чапаева. В связи с этим петрозаводчане уже интересуются, а будет ли там предусмотрена автостоянка. Фото: vk.com/aparfenchikov.