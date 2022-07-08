В День семьи двенадцати парам вручили медали

Во Дворце торжественных церемоний прошло чествование супругов, которые более 40, 50 и даже 60 лет рука об руку идут по жизни. 12 семей-долгожителей поздравили с Днем семьи и вручили медали «За любовь и верность» глава республики Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Как отметил глава карельской столицы, за последние 14 лет в городе более двухсот семей получили эту особую награду.

Сегодня ее получили: