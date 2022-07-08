08 июля 2022, 17:02
В День семьи двенадцати парам вручили медали
За 14 лет более 200 семей, проживших в браке многие десятилетия, удостоились медалей "За любовь и верность"
Во Дворце торжественных церемоний прошло чествование супругов, которые более 40, 50 и даже 60 лет рука об руку идут по жизни. 12 семей-долгожителей поздравили с Днем семьи и вручили медали «За любовь и верность» глава республики Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
Как отметил глава карельской столицы, за последние 14 лет в городе более двухсот семей получили эту особую награду.
Сегодня ее получили:
- Носовы Владимир Васильевич и Екатерина Васильевна – 45 лет вместе;
- Филипповы Евгений Арсеньевич и Зинаида Михайловна – 67 лет вместе;
- Сакины Алексей Васильевич и Евгения Григорьевна – 66 лет вместе;
- Горбатковы Валерий Митрофанович и Людмила Александровна – 51 год вместе;
- Чистовы Николай Николаевич и Ирина Александровна – 45 лет вместе;
- Федосовы Александр Валентинович и Фания Шарифовна – 38 лет вместе;
- Оксененко Владимир Иванович и Галина Ивановна – 46 лет вместе;
- Кургаполовы Владимир Леонидович и Оксана Борисовна – 29 лет вместе;
- Борзаковские Борис Михайлович и Раиса Петровна – 62 года вместе;
- Рабюк Александр Анатольевич и Любовь Ивановна – 40 лет вместе;
- Покровские Анатолий Юрьевич и Юлия Ремировна – 42 года вместе. Фото: petrozavodsk-mo.ru.