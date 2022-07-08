День семьи, любви и верности: петрозаводчане рассуждают о вечной любви

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля, в день церковного почитания святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Петр и Феврония жили в Муроме благочестиво и в согласии, умерли в 1288 году в один день 8 июля (по новому стилю) и один час. В последние годы жизни супруги постриглись в монахи и жили отдельно, поэтому усопших, вопреки завещанию похоронить вместе, хотели похоронить в разных монастырях, но на другой день они чудом воссоединились в заготовленном ими гробу.

Являя пример христианской семьи, чистой любви, преданности, Петр и Феврония считаются покровителями православной семьи и брака.

В канун Дня семьи, любви и верности мы решили узнать, что же есть вечная любовь — божий дар или творение «рук» человеческих?