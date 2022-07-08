08 июля 2022, 15:53
Общество

В Петрозаводск привезли капсулу с землей Брестской крепости

В Центре воинской славы появился ценный экспонат, его доставили участники автопробега

Участники автопробега, организованного «Брестским фондом помощи ветеранам войн», доставили в столицу Карелии капсулу с землей Брестской крепости. Ее передали в Центр воинской славы, сообщил в своем аккаунте глава Петрозаводска. Землю взяли с мест, где шли ожесточенные в июне-июле 1941 года.

Глава города отметил, что побратимским связям Петрозаводска и Бреста 20 лет.

«Дружба, которая связывает наши города, – это залог совместного развития, и самое главное – залог мира, который всем нам нужно беречь», - написал мэр. (фото vk.com)

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Метки: 
Брестская крепость
новости петрозаводска
владимир любарский
центр воинской славы