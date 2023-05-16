36-летний мужчина погиб сегодня утром в Карелии

Трагедия на железной дороге произошла утром 16 мая в Лахденпохском районе. На железнодорожной станции Яккима грузовой поезд наехал на мужчину, который шел вдоль путей.

Машинист поезда сигналил и попытался остановить состав, но трагедии избежать не удалось. 36-летний житель ближнего зарубежья погиб на месте.

На месте ЧП работали сотрудники линейного пункта полиции на станции Сортавала. По предварительным данным, погибший находился в состоянии опьянения и не реагировал на звуковые сигналы машиниста. Транспортная полиция проводит проверку. // фото unsplash.com