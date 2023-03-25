30 лет назад Карелия начала сотрудничать с Баренц-регионом

25 марта — День работников культуры России. Профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных, в том числе и балетных, студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

— 60 лет назад, в 1963 г., в ходе сооружения Красноярской ГЭС плотиной перекрыт Енисей.

Работы велись с обеих сторон: с правого берега и с насыпи левобережного котлована. Всего в работах участвовало 200 самосвалов. Мастерство водителей самосвалов переоценить было невозможно...

— 20 лет назад, в 2003 г., русский путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов. 10 лет назад, в 2013 г., он совместно с нашим земляком — полярником Виктором Симоновым — пересек Северный Ледовитый океан на собачьей упряжке из точки географического Северного полюса до Канады (остров Уорд-Хант) за 46 дней. В настоящее время Конюхов и Симонов отправились в первый в мире трансарктический переход от побережья до побережья через точку географического Северного полюса на ездовых собаках.

— 100 лет со дня рождения Александра Никитовича Гуданова (1923 - 1982), работал на железнодорожной линии Петрозаводск — Мурманск, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

— 75 лет со дня рождения оператора Виктора Петровича Яроцкого. С 1974 г. работал кинооператором Петрозаводской студии телевидения, оператором корреспондентского пункта ВГТРК в Карелии (1995-2008). Заслуженный работник культуры РФ и Карельской АССР.

— 30 лет назад, в 1993 г., Карелия обратилась с официальной просьбой о вступлении в состав совета регионального сотрудничества Баренц-региона.

— 30 лет назад, в 1993 г., в Петрозаводске организовано ООО «Художественный салон». Основной вид деятельности — торговля сувенирными изделиями народных художественных промыслов.