28 мая: главные видео, фото и новости дня

– В мэрии разъяснили, как будут работать маршрутки в Петрозаводске. Салоны автобусов должны будут дезинфицировать, а на входе оборудовать места для обработки рук антисептиками.

– В ЗАГСах Карелии продлены ограничения из-за пандемии коронавируса. Сыграть пышную свадьбу карельские молодожены все еще не смогут.

– Групповое ДТП произошло перед пешеходным переходом в Петрозаводске. Три автомобиля столкнулись на Первомайском проспекте.

– 11 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии. Наибольшее число новых заражений подтверждено в Петрозаводске.

– «Волга» сбила внезапно выехавшую на дорогу велосипедистку. В аварии в Медвежьегорском районе пострадала 17-летняя девушка.

– Труп обнаружен в Петрозаводске. Пожар в квартире в жилом доме на Вытегорском шоссе унес жизнь человека.

– Названы адреса петрозаводчан, заболевших COVID-19. За сутки коронавирус нашли у семерых человек.

– Гособвинитель потребовала для Дениса Вилкова 5 лет колонии за репост. Скандальный текст, из-за которого житель Карелии оказался на скамье подсудимых, до сих пор можно найти в Интернете.