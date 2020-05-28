28 мая 2020, 21:00
Общество

28 мая: главные видео, фото и новости дня

События мира, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

В мэрии разъяснили, как будут работать маршрутки в Петрозаводске. Салоны автобусов должны будут дезинфицировать, а на входе оборудовать места для обработки рук антисептиками.

В ЗАГСах Карелии продлены ограничения из-за пандемии коронавируса. Сыграть пышную свадьбу карельские молодожены все еще не смогут.

Групповое ДТП произошло перед пешеходным переходом в Петрозаводске.  Три автомобиля столкнулись на Первомайском проспекте.

11 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии. Наибольшее число новых заражений подтверждено в Петрозаводске.

«Волга» сбила внезапно выехавшую на дорогу велосипедистку. В аварии в Медвежьегорском районе пострадала 17-летняя девушка.

Труп обнаружен в Петрозаводске. Пожар в квартире в жилом доме на Вытегорском шоссе унес жизнь человека.

Названы адреса петрозаводчан, заболевших COVID-19. За сутки коронавирус нашли у семерых человек.

Гособвинитель потребовала для Дениса Вилкова 5 лет колонии за репост. Скандальный текст, из-за которого житель Карелии оказался на скамье подсудимых, до сих пор можно найти в Интернете.

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