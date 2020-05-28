28 мая 2020, 20:30
Общество

Яна Жемойтелите: мир переживает агонию зла

Петрозаводская писательница рассказала порталу «Петрозаводск говорит» о современной литературе, генах и милосердии

Вдохновил на творчество Яну Жемойтелите упавший ей на голову портрет Карла Маркса, после чего родился первый рассказ «Последний аргумент». 

Сегодня, по мнению редактора издательства «Северное сияние», в виртуальной сети носится огромное количество безумных рассказов и стихов. К сожалению, мы утрачиваем ритмику русского стихосложения, а ведь она закладывает ритмику здорового мозга и сознания.

Наиболее интересные стихи пишут трактористы и водолазы, которым есть что сказать, 

- считает Яна Жемойтелите. 

Что есть хорошая поэзия, для чего полезно рассматривать фото своей юности, почему нельзя делиться шкурой неубитого медведя, и что спасет этот мир – в нашем разговоре.   

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Метки: 
Современная литература
Яна Жемойтелите
Издательство Северное сияние
Национальная публичная библиотека
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