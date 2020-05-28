28 мая 2020, 20:30
Яна Жемойтелите: мир переживает агонию зла
Петрозаводская писательница рассказала порталу «Петрозаводск говорит» о современной литературе, генах и милосердии
Вдохновил на творчество Яну Жемойтелите упавший ей на голову портрет Карла Маркса, после чего родился первый рассказ «Последний аргумент».
Сегодня, по мнению редактора издательства «Северное сияние», в виртуальной сети носится огромное количество безумных рассказов и стихов. К сожалению, мы утрачиваем ритмику русского стихосложения, а ведь она закладывает ритмику здорового мозга и сознания.
Наиболее интересные стихи пишут трактористы и водолазы, которым есть что сказать,
- считает Яна Жемойтелите.
Что есть хорошая поэзия, для чего полезно рассматривать фото своей юности, почему нельзя делиться шкурой неубитого медведя, и что спасет этот мир – в нашем разговоре.