Яна Жемойтелите: мир переживает агонию зла

Вдохновил на творчество Яну Жемойтелите упавший ей на голову портрет Карла Маркса, после чего родился первый рассказ «Последний аргумент».

Сегодня, по мнению редактора издательства «Северное сияние», в виртуальной сети носится огромное количество безумных рассказов и стихов. К сожалению, мы утрачиваем ритмику русского стихосложения, а ведь она закладывает ритмику здорового мозга и сознания.

Наиболее интересные стихи пишут трактористы и водолазы, которым есть что сказать,

- считает Яна Жемойтелите.

Что есть хорошая поэзия, для чего полезно рассматривать фото своей юности, почему нельзя делиться шкурой неубитого медведя, и что спасет этот мир – в нашем разговоре.