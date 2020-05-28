Петрозаводчан прогоняют от контейнеров для раздельного сбора отходов

Раздельный сбор мусора в Петрозаводске держится, в основном, на энтузиазме горожан. Приемом и обработкой вторсырья в городе занимаются две компании — Калипсо и ЮВИ. Одна из них в начале 2019 года стала устанавливать во дворах жилых домов контейнеры для макулатуры, пластика и других видов вторсырья.

В такие контейнеры, установленные на улице Боровой, мы с мужем уже несколько месяцев регулярно отвозили отсортированные отходы. Адрес нашли в группе компании по приему вторсырья, и заезжать именно в этот двор нам было удобно. Пользовались мы также услугами Сбормобиля, но подстраиваться под его расписание не всегда получалось, а кроме того, сейчас его рейсы отменили в сязи с пандемией коронавируса и запретом массовых мероприятий.

Когда мы в очередной раз подъехали к контейнерам на Боровой и начали выгружать накопившееся вторсырье, к нам подошел сердитый мужчина с папкой в руках и, не представившись, резким тоном потребовал, чтобы мы "везли мусор в свой двор". Как мы поняли из его гневной тирады, жильцы дома недовольны тем, что к контейнерам ежедневно подъезжает до десяти машин, они быстро переполняются и мусор оказывается разбросанным вокруг.

Мы возразили, что сейчас контейнеры почти пустые, а когда они переполнены, мы просто едем искать другие, и разумеется, не бросаем вторсырье на землю. Кроме того, за вывоз этого мусора жильцы дома не платят, и контейнер им не принадлежит. После этого мы поинтересовались, кто он такой и на каком основании предъявляет претензии. Мужчина сказал, что он председатель дома, а мы должны написать заявление в мэрию, чтобы такие контейнеры установили в нашем дворе.

За этим не слишком приятным разговором мы закончили выгружать вторcырье и отправились дальше по своим делам с изрядно подпорченным настроением. По дороге позвонили в компанию, установившую контейнеры, и описали ситуацию. Там удивились и сказали, что до сих пор им таких жалоб не поступало, а также отметили, что контейнеры на Боровой были установлены по согласованию с жильцами дома.

Позже директор компании разъяснил журналисту портала "Петрозаводск говорит", что для установки контейнеров для раздельного сбора во дворе, жильцы дома должны обратиться в компанию и оставить заявку, а затем согласовать это с мэрией. На настоящий момент уже составлен список приблизительно из 15 адресов, где будут устанавливаться контейнеры.

В группе компании в соцсетях, впрочем, в течение мая появлялись посты с извинениями в связи с тем, что контейнеры не всегда удается вовремя опустошать, поэтому лучше привозить вторсырье прямо на базу, которая расположена в черте города.

"К сожалению, нам никто не компенсирует затраты на аренду контейнеров и вывоз вторсырья. А стоимость этих затрат немаленькая. Бывает, мы вывозим в ноль, или даже в убыток себе. В условиях пандемии и падения цен на нефть, стоимость пластиков на перерабатывающих предприятиях очень низкая. Ряд предприятий по переработке закрылись, и неизвестно, откроются ли. Стоимость картона тоже сезонно низкая. Летом обычно повышается, но сейчас, вероятно, так и не повысится. Поэтому, к сожалению, у нас пока не получается вывозить настолько часто, чтобы контейнеры не переполнялись,"

— говорится в одном из постов.

Несмотря на это, директор компании заверил, что новые контейнеры в городских дворах все равно будут устанавливаться. Это позволит предприятию увеличить доход и решить проблему со своевременным вывозом отходов.

Поскольку у нас все еще оставались сомнения, на чьей стороне была правда в конфликте с председателем ТСЖ, мы обратились за разъяснениями в администрацию Петрозаводска. Там нам сообщили, что контейнеры устанавливаются по согласованию с жильцами дома или по их собственной заявке. С этим можно обратиться напрямую в компанию, которая занимается сбором вторсырья. В настоящее время с администрацией города установка таких контейнеров не согласовывается.

"Что касается запрета на выброс в "чужой" двор — то его нет,"

— отметили в мэрии.

Конечно, понять жильцов тех домов, возле которых установлены контейнеры, тоже можно. В ситуации, когда отходы не успевают вовремя вывозить, и они оказываются на земле, превращаясь из вторсырья в обычный мусор, у них есть законный повод для недовольства. Достаточно вспомнить нашумевшую историю с петрозаводской чиновницей, которая нелицеприятно высказалась в соцсетях о горожанах, мусорящих возле контейнера для сбора пластика. Проблему могла бы решить материальная поддержка со стороны государства предприятий, занимающихся благим делом сбора и переработки отходов.

А жителям города, которые сортируют мусор и сдают вторсырье, лучше пока, действительно, отвозить его прямо на базы, если есть такая возможность.

Хельга Белянцева

Также в Петрозаводсе с этой недели заработал проект Экотакси. Ежедневно по разным районам города ездит автомобиль и собирает в определенных пунктах оставленное горожанами вторсырье. Пока эти пункты совпадают с местами остановок Сбормобиля, потом изменятся. С расписанием можно ознакомиться здесь.