22-летнего вербовщика террористов приговорили к 26 годам тюрьмы

В Карелии осудили 22-летнего молодого человека по ряду преступлений против общественной безопасности. О приговоре сегодня вечером сообщили в карельском Следкоме. Его признали виновным в покушении на организацию деятельности организации, признанной в России террористической; покушении на организацию финансирования терроризма; организации приготовления к посягательству на жизнь следователя и сотрудника правоохранительных органов.

В 2020-2021 молодой человек вербовал жителей Карелии для участия в боевых действиях в составе террористической организации в Сирии. Его вычислили, завели уголовное дело и взяли под стражу. Но молодой человек продолжил вести незаконную деятельность. Вдобавок из личной неприязни к оперативнику и следователю он решил «организовать посягательство на их жизнь» и подыскал исполнителя. Но о его намерениях узнали правоохранители.

Состоялся суд. Молодого человека приговорили к 26 годам лишения свободы. Первые 6 лет он проведет в тюрьме, остаток срока - в колонии строгого режима, также ему назначено ограничение свободы в течение 2 лет. // фото freepik.com