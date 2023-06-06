Еще одного чиновника в Медвежьегорском районе заподозрили в растрате

Еще одно уголовное дело о растрате в отношении карельского чиновника, в котором фигурирует щебеночный завод и подаренные стройматериалы, расследуют в Медвежьегорском районе.

Не так давно меру пресечения определяли для главы районной администрации Максима Антипова. Его заподозрили в том, что он вывез на принадлежащий его семье участок примерно 800 тонн щебня (более 40 машин), которые компания «Еврогранит» безвозмездно передала Медвежьегорску в рамках благотворительности. Ущерб оценили в 260 тысяч рублей. В квартире руководителя районной администрации прошли обыски. Суд не стал назначать ему никакой меры пресечения.

Теперь уголовное дело заведено на первого заместителя Антипова. Его также обвиняют в растрате. Только схема несколько сложнее, чем в деле Антипова.

Следователи считают, что 59-летний первый замглавы районной администрации с июля по август 2021 года при пособничестве одного из руководителей МУП «Плутон» похитил деньги из бюджета Медвежьегорска путем их растраты в пользу организации.

«Плутон» в качестве благотворительной помощи получил от медвежьегорского щебеночного завода 65 куб. м щебеночно-песчаной смеси. Эти стройматериалы были безвозмездно переданы для устройства прохода к источнику водоснабжения на территории станции Пергуба.

Чиновник подписал акт выполненных работ и справку о стоимости стройматериалов, куда были включены затраты на приобретение щебеночно-песчаной смеси. В итоге из бюджета Медвежьегорска на счет «Плутона» было незаконно перечислено более 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Уголовное дело в отношении чиновника рассмотрит районный суд. Также в суде рассматривается дело в отношении одного из руководителей «Плутона», которому ранее было предъявлено обвинение в пособничестве в совершении хищения.