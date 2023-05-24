Суд не стал заключать под стражу Максима Антипова

24 мая судья Петрозаводского городского суда Олег Цепляев рассмотрел вопрос о мере пресечения для главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова. Он был задержан 22 мая по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использование своего служебного положения). За данное преступление грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, Антипов вывез на принадлежащий его семье участок примерно 800 тонн щебня (это более 40 машин), которые компания «Еврогранит» безвозмездно передала Медвежьегорску в рамках благотворительности. Ущерб был оценен в 260 тысяч рублей. В квартире руководителя районной администрации прошли обыски.

По иронии судьбы, в апреле жители Медвежьегорска, проживающие рядом с щебеночным заводом, жаловались на невыносимый грохот и пыль от дробильного оборудования. В мае, когда резко потеплело, ситуация усугубилась. Граждане утверждали, что из-за пыли не могут даже открыть окна в своих домах. Жалобы были направлены и Антипову, который обещал разобраться.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения для Максима Антипова проходило в закрытом режиме, об этом попросил следователь. Адвокат политика Михаил Ямчитский просил суд о домашнем аресте. Следствие настаивало на содержании Антипова под стражей на два месяца.

В итоге судья принял решение не назначать Антипову никакой меры пресечения. Главу Медвежьегорского района освободили из-под стражи.

Антипов решение суда комментировать отказался.

Максим Антипов профессионально занимался самбо, является заслуженным мастером спорта России, трехкратным чемпионом России, бронзовым призером Кубка мира, бронзовым призером чемпионата России по дзюдо. В карельском правительстве он возглавлял госкомитет по физической культуре и спорту, затем занимал должность первого заместителя министра спорта Карелии. В 2020 году Максим Антипов был назначен руководителем администрации Медвежьегорского района. // Фото «Петрозаводск говорит»