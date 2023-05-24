Жительницу Карелии изнасиловали и пытались убить

В Кондопоге вынесен приговор 26-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в изнасиловании женщины и в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, преступления были совершены в ноябре 2022 года. Злодей и жертва находились в одной квартире. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, мужчина набросился на свою знакомую и изнасиловал ее. Осознав, что совершил, кондопожанин решил убить потерпевшую. Сначала он попытался задушить жертву, а затем взял нож и нанес два удара в шею женщины. Полагая, что дело сделано, преступник скрылся с места происшествия. Однако горожанка выжила.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. // Фото: freepik.com