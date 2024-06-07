Максиму Антипову нашли новое место работы

Бывший глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов с 10 июня приступает к новой работе в должности руководителя водноспортивного центра «Акватика», который расположен в Петрозаводске. Эту информацию официально подтвердили в АУ РК «Центр спортивной подготовки». Как сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки, приказ о назначении Антипова уже подписан, и он знакомится с коллективом.

Пикантность нового назначения состоит в том, что в настоящий момент Максима Антипова судят по уголовной статье. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

История, которая легла в основу обвинительного заключения, облетела всю республику. В 2022 году Максим Антипов незаконно получил от коммерческой организации щебеночную продукцию на сумму более 250 тысяч рублей для благоустройства своего земельного участка. За щебень он тогда не заплатил.

Ущерб бывший руководитель районной администрации возместил, правда, уже после возбуждения уголовного дела. В официальном комментарии прокуратуры говорилось, что фигурант уголовного дела, то есть Максим Антипов, «нарушил права и законные интересы организации, подорвал авторитет возглавляемого им органа местного самоуправления».

Очевидно, что решение о назначении Антипова на должность руководителя «Акватики» не могло быть принято без ведома региональной власти. Видимо там считают, что авторитет водноспортивного центра бывший руководитель района подорвать не сможет. Или в республике совсем плохо с кадрами, раз на руководящие должности принимают граждан, обвиняемых в уголовных преступлениях. // Фото «Петрозаводск говорит»