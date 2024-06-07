Фонд «Защитники Отечества» начал масштабную культурную программу

5 июня фонд «Защитники Отечества» объявил о старте культурной части проекта «Наша семья – наша Победа!»: для ветеранов спецоперации и семей героев будут проводиться концерты и другие мероприятия. Открытие проекта состоялось в Михайловском театре Санкт-Петербурга, на гала-концерте звезд оперы и балета.

На открытии председатель фонда Анна Цивилева отметила, что предложение сделать культурную программу поступило от художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Также фонд уже второй раз участвует в совместном проекте с МХАТ им. Горького.

Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия. Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят. Очень трогательно, когда на такие мероприятия защитники за руку ведут детей, мам, жен. Важно, чтобы герои проводили вместе с родными как можно больше времени. Это настоящая культурная реабилитация,

– подчеркнула Анна Цивилева.

Первый концерт состоялся при поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Дальше артисты отправятся с этой программой по городам России.

Кроме того, с 1 июня каждый региональный филиал фонда «Защитники Отечества» начал проводить серию мероприятий «Наша семья – наша Победа!», приуроченных к Году семьи.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Его основной целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. За первый год работы в фонд поступило более 1 миллиона 100 тысяч запросов. 950 тысяч из них уже решены, остальные находятся в работе.