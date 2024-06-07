Скандальные ларьки бросили в полуразобранном виде на Древлянке

Работа по демонтажу ларьков в районе бульвара Интернационалистов сегодня затихла.

Конструкции на Древлянке активно начали разбирать 6 июня, о чем в соцсети сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова. Процесс снимали на видео.

Рабочие выдирали гвозди, выкручивали саморезы, выносили утеплитель и OSB-плиты. На опубликованном видео первый заместитель сити-менеджера Михаил Ершов рассказывал, что муниципальное предприятие «Автоспецтранс» демонтирует ларьки на безвозмездной основе. Но 7 июня ларьки никто не разбирает.

Напомним, раньше на этом месте была зеленая зона с кустиками, но затем стали возводить с разрешения мэрии торговые павильоны, это вызвало недовольство местных жителей. В итоге администрация досрочно прекратила выданные ранее решения на размещение ларьков в этой зоне, от предпринимателя требовали все разобрать до 4 июня, но время вышло. Что касается бизнесмена, то по сообщению «Карелия.Ньюс», он был судим, выдворялся из России и менял имена. По данным Gubdaily, бизнесмену был выписан новый запрет на въезд в Россию, он должен покинуть страну. Если он не уедет сам, мужчину депортируют.

В итоге мэрии пришлось начать разбирать их своими силами. Но как видно сегодня, процесс остановился. // видео CityLink/ фото скриншот