Мэрия своими силами разбирает скандальные ларьки на Древлянке

Предприниматель не разобрал конструкции торговых павильонов в уничтоженной зеленой зоне на Древлянке в установленный срок. В мэрии требовали, чтобы конструкции разобрали до 4 июня, но время вышло. В итоге проводить работы администрации приходится самостоятельно. На месте дежурит и наряд полиции.

Работы сегодня ведут на бульваре Интернационалистов. По словам первого заместителя сити-менеджера Михаила Ершова, муниципальное предприятие «Автоспецтранс» демонтирует ларьки на безвозмездной основе. // видео с VK-страницы сити-менеджера Инны Колыхматовой/ фото скриншот видео CityLink