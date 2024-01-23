Максиму Антипову предъявили обвинение – уже по другой статье

Главе администрации Медвежьегорского района Максиму Антипову предъявили обвинение. Следователи квалифицировали его действия как корыстные, явно выходящие за пределы полномочий и повлекшие существенное нарушение интересов организации, общества и государства.

Напомним, Антипова уличили в том, что он в 2022 году безвозмездно получил от расположенного на территории района предприятия щебень весом около килотонны и стоимостью больше 250 тысяч рублей.

Полученный стройматериал чиновник использовал для обустройства своего земельного участка.

Изначально главу районной администрации подозревали в присвоении или растрате.

- Вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался,

- сообщили в СУ СКР по региону.

Теперь Антипову грозит наказание в размере до 10 лет лишения свободы. // фото: «Петрозаводск говорит»