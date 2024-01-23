23 января 2024, 15:17
Происшествия

Максиму Антипову предъявили обвинение – уже по другой статье

Главе Медвежьегорского района вменяют преступление против интересов государственной службы

Главе администрации Медвежьегорского района Максиму Антипову предъявили обвинение. Следователи квалифицировали его действия как корыстные, явно выходящие за пределы полномочий и повлекшие существенное нарушение интересов организации, общества и государства.

Напомним, Антипова уличили в том, что он в 2022 году безвозмездно получил от расположенного на территории района предприятия щебень весом около килотонны и стоимостью больше 250 тысяч рублей.

Полученный стройматериал чиновник использовал для обустройства своего земельного участка.

Изначально главу районной администрации подозревали в присвоении или растрате. 

- Вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался,

- сообщили в СУ СКР по региону.

Теперь Антипову грозит наказание в размере до 10 лет лишения свободы. // фото: «Петрозаводск говорит»

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Максим Антипов