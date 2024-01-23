Пенсионерка в Сортавале сдавала квартиру и лишилась денег

Мошенник обманом выманил у 66-летней женщины около 50 тысяч рублей. Он притворился, что хочет арендовать ее квартиру, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка разместила объявление о сдаче квартиры в аренду на популярном сайте в начале января. Вскоре с ней в мессенджере связался потенциальный клиент.

Он сказал, что находится в командировке и ищет жилплощадь на длительный срок. Мужчина согласился перевести 20 тысяч рублей в качестве задатка. Но попросил хозяйку помочь ему с отчетом по службе. Якобы нужно было проверить, проходит ли платеж.

Под его руководством пенсионерка через банкомат переводила свои деньги на счет «клиента». Когда сумма достигла 39 тысяч рублей, она поняла, что общается с аферистом. Возбуждено уголовное дело. // фото: pixabay.com