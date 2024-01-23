Житель Карелии устроил у себя дома плантацию наркотиков

Дома у 48-летнего мужчины нашли наркоферму. Житель Прионежского района выращивал запрещенные растения для себя, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Он оборудовал место для плантации, из выращенных растений делал наркотики для собственного употребления. Когда в дом пришли полицейские, они изъяли запрещенные вещества в крупном размере.

Свою вину обвиняемый полностью признал, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // фото: freepik.com