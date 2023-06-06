06 июня 2023, 18:01
Мужчина не смог отделаться одним штрафом за оскорбление пенсионера
Один суд назначил штраф, второй обязал выплатить компенсацию морального вреда
Жителю Карелии пришлось раскошелиться после того, как он оскорбил пожилого мужчину.
60-летний житель села Шелтозеро ощутил на себе всю волну негативного словесного потока, который исходил от 50-летнего мужчины в помещении участкового лесничества в Шокше. Между посетителям там возник конфликт, мужчина по моложе в присутствии других людей выругался, унизив пенсионера.
В итоге судебного разбирательства мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре, нарушитель не принял мер к заглаживанию причиненного пенсионеру морального вреда. Последовало еще одно обращение в суд. Петрозаводский городской суд взыскал с виновного в пользу пенсионера 20 тысяч рублей в качестве компенсации. // фото unsplash.com