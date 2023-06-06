Мужчина не смог отделаться одним штрафом за оскорбление пенсионера

Жителю Карелии пришлось раскошелиться после того, как он оскорбил пожилого мужчину.

60-летний житель села Шелтозеро ощутил на себе всю волну негативного словесного потока, который исходил от 50-летнего мужчины в помещении участкового лесничества в Шокше. Между посетителям там возник конфликт, мужчина по моложе в присутствии других людей выругался, унизив пенсионера.

В итоге судебного разбирательства мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре, нарушитель не принял мер к заглаживанию причиненного пенсионеру морального вреда. Последовало еще одно обращение в суд. Петрозаводский городской суд взыскал с виновного в пользу пенсионера 20 тысяч рублей в качестве компенсации. // фото unsplash.com