21 февраля: главные видео, фото и новости дня

– 35 самосвалов снега завезли на трассу «Фонтаны». Для проведения лыжного фестиваля KareliaSkiFest организаторам пришлось привозить снег из Нового Лососинного в Петрозаводс

– Закон о «северных» для молодежи приняли в первом чтении. Законодательное собрание Карелии рассмотрело законопроект о выплатах для молодых специалистов с первого дня работы.

– Депутаты ЗС предложили изменить правила приема детей-инвалидов в школу. Парламент Карелии обратится к министру просвещения с предложением установить для детей-инвалидов преимущественное право на зачисление в первый класс.

– Автомобиль подскочил на дороге и влетел в машину на Перевалке. Момент утреннего ДТП на улице Чапаева попал в объектив камеры видеонаблюдения.

– Выходные: Гонка на санях, барабанщики и праздничный фейерверк. Обзор самых заметных событий уик-энда.

– Ученый заверил, что метеорит не угрожал жителям Карелии. Специалист напомнил, что большие метеориты разваливаются и теряют скорость во время прохождения плотных слоев атмосферы.

– Схема движения транспорта изменится на Кукковке и на Древлянке. Временные ограничения введут в целях обеспечения безопасности при проведении спортивно-массового мероприятия.

– Сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей в Петрозаводске. В Госавтоинспекции попросили горожан сообщать о нетрезвых людях, севших за руль.

– Кадеты Карельского корпуса приняли присягу. Приказом Героя России летчика-космонавта Романа Романенко карельский кадет получил медаль «Юнармейская доблесть» II степени.