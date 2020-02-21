Схема движения транспорта изменится на Кукковке и на Древлянке

В выходные дни в Петрозаводске несколько изменится схема движения транспорта на Кукковке и на Древлянке. Изменения связаны с проведением лыжного праздника, сообщили в мэрии города.

22 и 23 февраля с 9 до 16 часов будет запрещена остановка на участках Лесного проспекта в районе въезда на лыжную трассу «Фонтаны», а также Комсомольского проспекта в зоне подъезда к спортивному комплексу «Курган».

Ограничения введены в целях безопасности на время проведения спортивно-массовых мероприятий. 22 и 23 февраля здесь запланирован IV Международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. Также на время соревнований будет перекрыто движение на некоторых въездах в сторону «Фонтанов» и «Кургана».

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.