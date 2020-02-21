Режим движения хотят изменить на перекрестке Гоголя-Красноармейская

Специалисты республиканского Минтранса разработали вариант изменения схемы движения через перекресток улиц Гоголя и Красноармейская в Петрозаводске.

Согласно предлагаемому алгоритму, светофор должен быть дооборудован дополнительной секцией для правого поворота с улицы Красноармейская (со стороны Древлянской набережной) на улицу Гоголя.

По сообщению пресс-службы правительства республики, также предлагается запретить правый поворот с улицы Гоголя на улицу Красноармейская при движении со стороны улицы Анохина. Одновременно с этим предусматривается запретить переход Красноармейской улицы по улице Гоголя (сторона, ближе к Древлянской набережной).

«По мнению специалистов, это позволит увеличить пропускную способность перекрестка и сократить количество задержек в движении транспорта, сократив время цикла работы светофорного объекта со 170 до 130 секунд»,

- добавили в пресс-службе правительства.