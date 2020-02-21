Автографы Путина и Тарковского ушли с молотка на аукционе в Москве

В минувший четверг в столице прошел аукцион «Русские торги в Москве. Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика, Редкие документы».

С молотка ушли рукописные материалы режиссера Андрея Тарковского по фильму «Зеркало», его автографы и фотографии со съемок «Сталкера». По сообщению «Известий», за рукописный фрагмент режиссерского сценария, написанный Тарковским, заплатили 650 тысяч рублей.

С аукциона также ушли фотографии политолога и журналиста Валентина Зорина . один из покупателей заплатил стартовую цену 340 тысяч за личный автограф Владимира Путина, адресованный Зорину за подарок - книгу «Неизвестное об известном».

Также на аукцион был выставлен автограф Астрид Линдгрен, адресованный поэту Арсению Тарковскому. Еще одним лотом стал автограф автора «Игры престолов» на русском издании книги, оставленный во время его визита в Россию.