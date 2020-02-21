В мэрии назвали улицы города, которые отремонтировали на этой неделе

Компания ООО «ТехРент» в рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети продолжает устранять деформации асфальтового покрытия в Петрозаводске. Ямочный ремонт ведется с применением холодной асфальтобетонной смеси.

По сообщению пресс-службы администрации города, на этой неделе подрядчик устранил деформации на Первомайском проспекте (на участке от улицы Степана Разина до Краснофлотской), на Лыжной улице (в районе дома № 5), на Пряжинском шоссе и набережной Ла-Рошель, на Лесном проспекте (в районе Сыктывкарской улицы и в районе дома № 3), а также на Карельском проспекте (в районе кольцевого пересечения с Комсомольским проспектом).

«Ямочный ремонт в карельской столице будет продолжен. Работы по содержанию улично-дорожной сети ведутся в круглосуточном режиме»,

- резюмировала пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации города