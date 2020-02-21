Автомобиль подскочил на дороге и влетел в машину на Перевалке

21 февраля в 08:11 в районе пересечения улиц Ватутина и Чапаева в карельской столице произошла авария. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

На кадрах видно, как по Ватутина на Чапаева выезжает автомобиль. Машина несколько раз подскакивает на проезжей части, после чего ее отбрасывает на выезжающие из переулка Ватутина автомобили. Судя по кадрам, досталось одной машине.