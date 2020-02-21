Кондопожанин забыл 50 тысяч рублей в банкомате: деньги украли

49-летний житель Кондопоги лишился внушительной суммы, забыв деньги в банкомате. Мужчина рассказал стражам порядка, что когда он вспомнил о деньгах и вернулся за ними, то забытых 50 тысяч рублей на месте уже не было.

Полицейские установили личность подозреваемого – 37-летнего жителя Кондопоги. По его словам, он проходил мимо и увидел забытые кем-то деньги. Он забрал их, после чего вернулся домой и пересчитал. Мотивов своих действий мужчина объяснить не смог. О том, что совершает кражу, по его словам, он в тот момент не подумал.

В полиции мужчина написал явку с повинной и возместил заявителю нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело.