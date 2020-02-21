Водителю грозит штраф в 30 тысяч за пьяное вождение в Лахденпохье

Нетрезвого водителя за рулем автомобиля «Форд Экспейп» отстранили от управления в Лахденпохье.

Сотрудники дорожной полиции остановили водителя 21 февраля около девяти часов утра на улице Бусалова. За рулем находился нетрезвый 38-летний мужчина, житель Лахденпохского района.

По сообщению Госавтоинспекции Лахденпохьи, мужчина не имел водительского удостоверения.

«В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, теперь ему грозит штраф 30000 рублей»,

- сообщает ведомство.

Фото: vk.com