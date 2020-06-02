02 июня 2020, 16:19
Общество

19 учителей в Карелии получат по миллиону рублей

В республике подведены итоги отбора претендентов по программе «Земский учитель»

В Карелии подведены итоги отбора претендентов на участие в программе «Земский учитель» на 2020/21 учебный год. В школы республики привлечено 19 специалистов, которые получат существенную материальную поддержку, сообщает министерство образования РК.

Помимо учителей из Карелии, в число победителей попали педагоги из Санкт-Петербурга, Новгородской, Вологодской, Астраханской, Новосибирской, Свердловской, Тульской, Московской областей и Алтайского края. До начала нового учебного года учителя могут приехать в нашу республику, чтобы познакомиться с новым местом жительства и решить вопросы с переездом.

Напомним, программа «Земский учитель» реализуется с этого года. Педагоги, переезжающие на село или в города с численностью населения менее 50 тысяч человек, получат денежную выплату в размере миллиона рублей.

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учитель
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