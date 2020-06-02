Аналитики выяснили, на что тратят деньги россияне

В мае держатели карт Райффайзенбанка стали меньше тратить на спорт, однако увеличили расходы на транспорт и покупку одежды и обуви, выяснили аналитики Райффайзенбанка.

Пик трат на спортивные товары пришелся на апрель, как и максимум расходов в продуктовых магазинах. В мае тенденции заметно изменились. Траты клиентов на спорт упали на 26%, а в продуктовых магазинах на 5%. При этом в категориях «транспорт» и «фастфуд» они продолжили расти. Также впервые с марта клиенты увеличили расходы на покупку одежды — +6% к среднему чеку. Это значит, что клиенты возвращаются к привычной модели потребления, которая включает расходы на транспорт, одежду и обувь.

Также на фоне пандемии клиенты все чаще отказываются от наличных в пользу банковских карт. Значительно вырос интерес к технологии NFC, как при оплате, так и при использовании банкоматов. Меняется и сберегательная модель: отмечается высокий спрос на продукты с кэшбэком, в частности на Кэшбэк карту.

При этом эксперты напоминают, о необходимости быть внимательными при совершении покупок в интернете. По данным банка, сегодня мошенники все чаще используют поддельные веб-страницы, привлекая граждан «дешевой покупкой» и «возвратом» денег за товары на крупнейших ecommerce-площадках.

Ирина Кулёмина, директор ОО «Петрозаводский», советует петрозаводчанам соблюдать простые меры безопасности при работе с онлайн-магазинами. В частности, перед тем, как ввести данные карты, нужно проверить название ресурса и переходить по ссылкам для оплаты только с проверенных сайтов.

Также стоит обратить внимание на то, какой протокол безопасности используется на сайте — лучше отказаться от покупки, если вместо безопасного https указан http. Еще один важный совет — оформить отдельную карту для проведения онлайн-покупок и пополнять ее на нужную сумму непосредственно перед оплатой.