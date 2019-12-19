19 декабря: главные видео, фото и новости дня

— Парочка из Карелии украла дорогого щенка у петербурженки. Злоумышленнница похитила трехмесячного самоеда с выставки декоративных животных, представившись хозяйке Евой из Монако.

— ГИБДД уточнила число пострадавших в жестком ДТП с автобусом. После столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в больницу госпитализированы трое пассажиров автобуса и пассажирка «Ниссан Альмера».

— Петрозаводский аэропорт временно закрыли по метеоусловиям. Рейсы самолетов до Череповца и Архангельска пока под вопросом.

— Омбудсмен намерен помочь найденной девочке встретить Новый год с мамой. По словам Геннадия Сараева, сейчас главное попытаться оказать помощь матери.

— Лесовоз снес фургон "Мерседес" с трассы "Кола" в Карелии. Смертельная авария произошла сегодня днем в Сегежском районе республики.

— Скандал в Речном училище: девушка-курсант сообщила о реакции на статью. Ученицу, пожаловавшуюся на систематические избиения курсантов, одни сокурсники хвалят, другие – ругают.

— «Иду на Голгофу»: Петрозаводчанка в третий раз осуждена за экстремизм. Женщина постит призывы экстремистского содержания в адрес представителей еврейской национальности и не намерена останавливаться.

— Москвичи сбросили «Гелендваген» с вертолета в Петрозаводске. Двое жителей столицы заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета в аэропорту «Пески».

— Три сестры-долгожительницы отметили юбилей в Петрозаводске. Родные сестры отпраздновали 95, 90 и 80 лет со дня рождения.

— Лучших школьников и педагогов наградили в Петрозаводске. Десятки петрозаводчан, добившиеся особых успехов в уходящем году, получили награду из рук Ирины Мирошник.