Три сестры-долгожительницы отметили юбилеи в Петрозаводске

В декабре в Петрозаводске родственники отмечают юбилеи сразу двух сестер - Евгении Ивановны Билюшовой и Елены Ивановны Волковой, сообщает мэрия карельской столицы.

Сегодня празднует 95-летие Евгения Ивановна Билюшова (Коршунова). Она появилась на свет 19 декабря 1924 года. По окончании школы работала в обкоме комсомола. Является участником Великой Отечественной войны: окончив курсы политработников и младших лейтенантов, служила в штабе строевой части машинисткой. Евгения Ивановна награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». В послевоенное время работала секретарем в организации «Стальконструкция». С 1962 года и до выхода на пенсию трудилась секретарем директора завода Тяжбуммаш.

Евгению Ивановну окружают заботой, вниманием и поздравляют с 95-летием три дочери, шесть внуков, 12 правнуков и две праправнучки.

Средняя сестра Елена Ивановна Волкова (Коршунова) родилась 15 декабря 1929 года. Закончила восьмилетнюю школу, в 1960 году получила диплом об окончании Строительного техникума и до выхода на пенсию работала экономистом в СпецСМУ.

Елену Ивановну любят, уважают, поддерживают и поздравляют с 90-летием две дочери, два внука, две внучки и две правнучки.

С наилучшими пожеланиями к любимым сестрам обращается их младшая сестра - Зоя Ивановна Грибова (Коршунова), которая 28 февраля 2019 года отметила свой 80-летний юбилей.

Евгения, Елена и Зоя родились в Петрозаводске в рабочей семье Коршуновых - Александры Васильевны и Ивана Петровича, трудившегося в артели «Красный транспортник». Во время войны они были эвакуированы в деревню Иванов бор Вологодской области. В 1944 году, после освобождения города, вернулись домой.