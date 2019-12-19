Лучших школьников и педагогов наградили в Петрозаводске

Сегодня в актовом зале Петровского дворца состоялась церемония чествования лауреатов 2019 года в системе образования. Праздник был приурочен к предстоящему году юбилея республики Карелия. На сцену поднялись более 80 педагогов и талантливых детей. Среди них - участники и победители городских, республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, активные участники социальных проектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Я от всей души благодарю и поздравляю всех лауреатов сегодняшнего мероприятия. Выражаю свое уважение вашим таланту, достоинствам и трудолюбию. Поздравляю и ребят, и преподавателей, и руководителей образовательных организаций. Так держать! Муниципальная система образования всегда была в лидерах, всегда задавала уверенные сильные позиции. С наступающим Новым годом,

- сказала Ирина Мирошник.

Глава Петрозаводска вручила награды в номинациях «Достижения в интеллектуальной деятельности», «Признание», «Активная жизненная позиция» и «Достижение». А председатель комитета социального развития администрации Любовь Иконникова поздравила лауреатов в номинациях «Творческие достижения», «Вдохновение», «Олимп» и «Спортивные достижения».

Полный список лауреатов можно найти на сайте мэрии.