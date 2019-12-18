18 декабря: главные видео, фото и новости дня

— В Карелии объявлен кастинг мужчин на роль полицейских в сериале. Информация о поиске актеров появилась в соцсети.

— Кубинец станцует на открытии Рождественской ярмарки в Петрозаводске. Каток, аттракционы и ярмарка откроются в Петрозаводске в один день.

— Шоколад с солью: Карелия попала на «Гастрономическую карту России». Опубликовано видео всероссийского гастрономического проекта, посвященного национальной кухне нашей республики.

— Артур Парфенчиков появился на обложке нового глянцевого журнала. Сегодня в Москве состоится торжественная презентация нового федерального издания «Губернатор».

— Труп выловили из Онежского озера в Петрозаводске. Тело было извлечено из воды около завода «Авангард».

— Стало известно, когда бюджетники получат зарплату за декабрь. Руководитель комитета финансов рассказала о проекте поправок к бюджету Петрозаводска.

— Житель Петрозаводска попытался расправиться с бывшей женой. Сотрудники Росгвардии пришли на помощь женщине, получившей угрозы.

— Схема движения в центре Петрозаводска изменится в канун Нового года. Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения ДТП на время проведения массовых мероприятий.

— Троих детей поймали на краже в гипермаркете в Петрозаводске. Юноши пытались вынести из торгового заведения товар на полторы тысячи рублей.

— Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в Карелии, есть жертвы. Дорожная авария произошла на севере республики сегодня днем и унесла жизнь одного человека.