Стало известно, когда бюджетники получат зарплату за декабрь

Бюджетники получат заработную плату за декабрь до конца этого года. Об этом стало известно сегодня на заседании Петросовета, рассказал корреспондент сайта «Вести Карелии».

Приятную новость петрозаводчанам сообщила руководитель комитета финансов горадминистрации Елена Логинова. По словам чиновницы, средства на выплату декабрьской зарплаты заложены в проект поправок к городскому бюджету на 2019 год.

Петросовет принял решение об утверждении необходимых поправок к бюджету.