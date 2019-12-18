Больше щебня стали добывать в республике

По словам сотрудников пресс-службы карельского правительства, предприятия горнопромышленного комплекса по прежнему лидируют по объему производства в республике. Более того, в этом году в горнодобывающей отрасли наметилась положительная динамика.

«За 11 месяцев текущего года объемы производств нерудных материалов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,7% и составили 16,5 млн куб. м, в том числе щебня – 14,6 млн куб. м. Объем производства блоков также вырос на 3%, и составил 44,7 тыс. куб. м. В настоящее время щебень производят 33 предприятия. Лидеры отрасли – ООО «Карелприродресурс», ООО «Прионежская горная компания», ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон», АО «КП-Габбро», ООО «ТПНК», ООО «Карелкамень», ООО «Сунский карьер».Эти предприятия произвели порядка 65% от общего объема щебня по республике»,

- рассказали в правительстве.

В этом году возобновило работу предприятие по производству щебня ООО «Петрогранит» в Муезерском районе. Силами подрядной организации снова ведется разработка месторождения Кяргозерское в Сегежском районе.

Строительный камень для производства блоков добывают 18 предприятий. Наилучшие результаты у предприятий, разрабатывающих Другорецкий массив габбро-диабазов: ООО «Другорецкое», ООО «Другая река», ЗАО «Интеркамень» и ООО «Кара-Тау». Также лидером по объемам добычи и производству является ЗАО ГПК «Кармин» в составе горного управления «Возрождение». Этими предприятиями произведено 85% от общего объема блоков по республике.

В этом году после простоя возобновлена добыча блочного камня на месторождении Конди-камень в Кондопожском районе, еще один блочный карьер, Нинимяки-1, начал работать в Сортавальском районе.

Добыча песка и песчано-гравийных материалов выросла в два раза за последние 5 лет. Сегодня годовой объем достигает 2,5 млн куб. м. В 2019 году вовлечено в освоение 10 новых месторождений.

Что касается недропользования, то на начало 2019 года по госбалансу полезных ископаемых в Карелии учтено 1007 месторождений, из них 856 – содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в их числе 163 месторождения строительного камня с суммарными балансовыми запасами 6,3 млрд куб. м.

68 предприятий ведут разработку месторождений, остальные недропользователи осуществляют геологическое изучение, разведку и проектирование горных производств, либо по различным причинам приостановили освоение участков недр (консервация, приостановка права пользования недрами, банкротство).

Горная отрасль сегодня объединяет деятельность 208 юридических лиц, обеспечивая 6 тысяч рабочих мест.

С начала 2019 года на территории Карелии в геологическое изучение вложено 22 млн руб. или 112% к уровню 2018 года. В результате прирост балансовых запасов составил 132 млн кубов, что на 25 миллионов больше, чем в 2018 году.

Объем инвестиций по добычным предприятиям по итогам трех кварталов 2019 года составил 3,9 млрд руб. или 110% к 2018 году, 90% вложено АО «Карельский окатыш».