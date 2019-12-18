Современные стеклопакеты установят в десятках школ Карелии

Более 5 миллионов рублей направили в этом году власти Карелии на теплосбережение в школе поселка Летнереченский в Беломорском районе. В результате там заменили 123 окна, а также провели ремонт теплоузла с установкой энергоэффективной автоматики. Теперь 178 ребят учатся в тепле и комфорте. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Уже в этом году в рамках разработанной программы по повышению энергоэффективности современные стеклопакеты установлены более чем в 30 школах республики, двух детсадах и двух учреждениях дополнительного образования. Также модернизируются теплоузлы, устанавливаются новые двери, чтобы свести теплопотери к минимуму. Особое внимание уделяется школам на севере республики, отметил Парфенчиков.

Губернатор рассказал, что работа будет продолжена: в следующем году планируется заменить окна еще в 50 образовательных организациях.