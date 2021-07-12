12 июля 2021, 09:39
Происшествия

17 человек эвакуировали из горящего дома в Кондопоге

Пожар вспыхнул на кухне в квартире пятиэтажки

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Горького произошел утром 11 июля в Кондопоге.

Прибывшие пожарные эвакуировали людей из опасной зоны. Всего из дома вывели 17 человек, в том числе 4 детей.

С огнем спасатели справились быстро. В результате пожара оказалась повреждена стена на кухне на площади четырех квадратных метров. Специалисты устанавливают причину возгорания. (фото Ольга Семенова, yar.aif.ru)

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Метки: 
пожар
Кондопога
Пожарные
кухня
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