17 человек эвакуировали из горящего дома в Кондопоге

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Горького произошел утром 11 июля в Кондопоге.

Прибывшие пожарные эвакуировали людей из опасной зоны. Всего из дома вывели 17 человек, в том числе 4 детей.

С огнем спасатели справились быстро. В результате пожара оказалась повреждена стена на кухне на площади четырех квадратных метров. Специалисты устанавливают причину возгорания. (фото Ольга Семенова, yar.aif.ru)