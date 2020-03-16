16 марта: главные видео, фото и новости дня

– Пожарные сняли подростков с крыши многоэтажки в Петрозаводске. Экстрим: школьники развлекались, прыгая с крыши на балконные козырьки квартир.

– Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Петрозаводске. Горожанка хотела прыгнуть в воду: очевидцы удержали молодую женщину от опрометчивого поступка.

– Чиновников правительства Карелии проверяют на коронавирус. Сотрудников в здание правительства РК пускают после того, как им измерят температуру.

– Пять смертельных случаев произошло в 2019 году на предприятиях Карелии. В Фонде социального страхования республики рассказали о статистике производственного травматизма.

– Парфенчиков рассказал о борьбе с коронавирусом в Карелии. В Карелии будет создан штаб, который будет отслеживать количество людей, пораженных вирусом 2019‑nCoV.

– В Петрозаводске отловят 350 бродячих собак. Жители карельской столицы смогут поучаствовать в судьбе брошенных животных и обрести лохматого друга.