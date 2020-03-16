Пять смертельных случаев произошло в 2019 году на предприятиях Карелии

Сотрудники карельского ФСС рассказали о статистике производственного травматизма на предприятиях республики. Выяснилось, что в 2019 году на производстве произошло 5 несчастных случаев со смертельным исходом.

Кроме того, признано страховыми 216 несчастных случаев на производстве у работодателей, зарегистрированных в региональном отделении ФСС по Карелии. В их числе и один групповой несчастный случай, который произошел в результате ДТП.

«Наиболее распространенные причины, которые привели к трагическим последствиям в прошедшем году - нарушение требований безопасности, нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительная организация производства. Также из материалов расследований, представляемых в отделение Фонда, следует, что значительное количество травм работники получали вследствие падений на скользких и неровных поверхностях, включая мокрые полы, лестничные марши, входы в здания и скользкие тротуары», - уточняется в пресс-релизе ФСС. Наибольший уровень травматизма зафиксирован в медицинских организациях и у работодателей, занимающихся распиловкой и строганием древесины.