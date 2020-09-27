27 сентября 2020, 09:28
Происшествия

Автомобиль сбил 12-летнего мальчика в Петрозаводске

Автонаезд на ребенка произошел на улице Герцена в карельской столице

Ребенок попал под колеса автомобиля в минувшую субботу, 26 сентября. Автонаезд произошел в 16:30 на улице Герцена, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«29-летний водитель управляя автомобилем «Киа» совершил наезд на 12-летнего пешехода, который неожиданно выбежал из-за стоящего автомобиля, справа налево по ходу движения автомобиля «Киа»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик был доставлен в ДРБ. Обстоятельства ДТП выясняются.

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