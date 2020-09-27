Колесо на ходу отвалилось у автомобиля в Петрозаводске

Загадочная история попала в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.ру». Инцидент произошел в субботу, 26 сентября, в 18:43 на перекрестке улиц Ленинградская и Октябрьского проспекта. ВИдео былоа размещено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии»

На кадрах видно, как по улице Ленинградской вниз под горку на большой скорости катится колесо. К счастью, оно никого не задело.

Отлетело это колесо от машины или его под горку запустили дети, история умалчивает.