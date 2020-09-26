Сегодня в Петрозаводске горела квартира в пятиэтажном доме

Сегодня в карельской столице произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось выдвигать автолестницу, сообщает МЧС по РК.

«В 14:52 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (12 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, Комсомольский проспект, д.2. В 15:17 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщение ведомства.

Фотографии сделаны сотрудниками ИА «Республика».

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.