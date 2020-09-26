Пьяных водителей за рулем в Карелии начали ловить с раннего утра

Госавтоинспекция Карелии начала выкладывать в сеть первые итоги рейда «Контроль трезвости», который проходит сегодня во всех районах республики.

В частности, сегодня в 05:30 утра в Костомукше на ул. Строителей, 12, нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Лада Приора». За рулем находился 37-летний водитель в состоянии опьянения. Как выяснилось позже, мужчина повторно сел за руль в состоянии опьянения. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст 264.1 УК РФ.

Кроме того, сегодня автоинспекторы ГИБДД проверили водителей в Прионежском районе. Спецвзвод ГИБДД Карелии в Прионежском районе в поселке Бесовец, отстранил от управления автомобилем «Киа» 29-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В соответствии с законом, в отношении водителя составлен административный материал по статье 12.8.1 Кодекса. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение о наказании примет суд.

Специальные рейды ГИБДД продолжаются.

Добавим, что ранее мы писали, что в Питкяранте в один день были остановлены две авто-леди.