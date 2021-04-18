12 человек госпитализировали с внебольничной пневмонией в Карелии

Двенадцать новых случаев внебольничной пневмонии зарегистрированы в Карелии за последние 24 часа. Об этом утром 18 апреля рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедший период в республике не зафиксированы новые смерти от легочной инфекции. Всем заболевшим делают исследования на COVID-19.

Общее число пациентов с внебольничной пневмонией выросло до 5701. Статистика ведется, начиная с 1 апреля 2020 года. 132 человека умерли, это с учетом пациентов, которые были госпитализированы ранее 1 апреля. (фото rostec.ru)