111 сирот в Карелии улучшили жилищные условия в прошлом году

В 2022 году жилищные условия улучшили 111 детей-сирот Карелии. Объем финансирования региональной госпрограммы по предоставлению гарантированных мер социальной помощи в 2022 году вырос к уровню предыдущего года на 6,5 процента, или на 607 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства РК.

В региональном законе предусмотрена возможность установления для детей-сирот, достигших 23 лет, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств республиканского бюджета. Этой выплатой в 2022 году уже воспользовались 25 человек. Размер выплаты сегодня составляет 1 641 222 рубля.

Еще 86 гражданам предоставлены жилые помещения по договорам специализированного найма.

Если жилое помещение приобретается с привлечением кредитных средств, республикой предусмотрена дополнительная материальная помощь для оплаты части первоначального взноса по кредиту, размер которой с марта 2023 года увеличен до 500 тыс. рублей, но не более 50% суммы первоначального взноса.

В республиканском бюджете на 2023 год на реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот предусмотрено более 179 млн рублей, из них более 40 млн рублей - на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений лицам из числа детей-сирот.

На предоставление единовременной материальной помощи для оплаты части первоначального взноса по кредиту предусмотрены средства в размере 15 млн рублей. // Фото: master1305 / Freepik